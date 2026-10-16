Tesla presenta el Roadster: el deportivo que promete volar y hacer giros en el aire

El deportivo de Tesla incorpora propulsores de gas frío a alta presión y un sistema de succión diseñado para generar una gran adherencia al suelo.

La marca de autos Tesla ha presentado un proyecto innovador que, años atrás, parecía un futuro lejano. Se trata del Tesla Roadster, un auto deportivo que puede volar y que forma parte de los proyectos más ambiciosos de la compañía.

El vehículo fue presentado este 15 de octubre durante una demostración realizada en Texas, ante la mirada de numerosos especialistas, quienes lo catalogaron como un auto fantástico por su capacidad para volar y realizar giros en el aire.

UN AUTO DEL FUTURO

La exhibición se realizó en las instalaciones de pruebas de SpaceX, en McGregor, donde la unidad móvil ascendió por una rampa curva hasta quedar boca abajo, gracias al uso de su sistema de succión, que le permitió mantenerse adherida a la superficie.

Asimismo, realizó giros en el aire con ayuda de sus propulsores y completó una voltereta antes de aterrizar nuevamente sobre sus ruedas. Cabe resaltar que, en el asiento del conductor, se encontraba Optimus, un robot humanoide desarrollado por Tesla.

MÁS DETALLES SOBRE EL VEHÍCULO

Por otro lado, el vehículo presentó una aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 0,81 segundos, una cifra extraordinaria en comparación con la de los autos deportivos convencionales.

Sus propulsores cuentan con un sistema de gas frío almacenado a muy alta presión, en lugar de utilizar combustible convencional para cohetes. Además, dispone de un sistema de succión que genera una enorme fuerza de adherencia al suelo.