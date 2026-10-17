Google refuerza seguridad en Android con nuevas herramientas de inteligencia artificial contra estafas digitales

Google presentó un conjunto de nuevas funciones de seguridad para los dispositivos con sistema operativo Android, orientadas a contrarrestar tácticas avanzadas de fraude y estafas digitales. Según informó la empresa en su blog oficial, la actualización incluye la opción de un modo de protección mejorada en Google Mensajes, el cual combina el procesamiento en el dispositivo con el análisis de los modelos de inteligencia artificial Gemini en la nube mediante computación privada.

Esta tecnología permite evaluar el contexto de conversaciones sospechosas, analizar enlaces no catalogados a través de Gemini Nano y desplegar advertencias rediseñadas para evitar clics accidentales en URLs desconocidas.

Alertas y protección al compartir pantalla

Dentro de las nuevas barreras de protección, la compañía anunció la ampliación del sistema de detección de estafas en las notificaciones de chat de los dispositivos Pixel hacia cientos de millones de usuarios adicionales a finales de año, gracias a alianzas con diversos fabricantes. Asimismo, en materia de privacidad, Android extenderá la ocultación automática de claves y datos bancarios a los entornos de Chrome y Android WebView durante transmisiones de pantalla en vivo.

En cuanto a la seguridad de la red telefónica, el sistema bloqueará la activación del desvío de llamadas en segundo plano por parte de aplicaciones y notificará al usuario antes de ejecutar códigos MMI en el teclado, impidiendo la manipulación de códigos OTP para el apoderamiento de cuentas.

Verificación de llamadas bancarias

Para frenar la suplantación de identidad financiera, la plataforma integró la función de llamadas verificadas en tiempo real junto con entidades como Banco do Brasil, Itaú Unibanco y Revolut. Esta herramienta comprueba el origen de la llamada y la interrumpe si la persona no supera la validación; procedimiento que ha permitido bloquear más de tres millones de llamadas fraudulentas desde junio de 2026 en dichas entidades.