Mercado tecnológico en el país superaría los US$ 2,184 millones en 2026

El mercado de servicios de tecnologías de la información (TI) en Perú alcanzaría los US$ 2,184 millones en 2026, frente a los US$ 1,933 millones registrados en 2025. Este crecimiento responde a la creciente demanda de soluciones digitales que permitan a las empresas optimizar sus operaciones, proteger su información y enfrentar los desafíos de un entorno empresarial cada vez más tecnológico.

María Eugenia Basauri, country manager de SONDA Perú, explicó al diario El Peruano que las compañías están dejando atrás las inversiones tecnológicas motivadas únicamente por las tendencias y ahora buscan resultados concretos. En esa línea, el 42.1% de las organizaciones peruanas identifica el incremento de la productividad como su principal objetivo de negocio durante este año.

Ciberseguridad e inteligencia artificial lideran las inversiones en Perú

La ejecutiva destacó que el 83% de las empresas peruanas prevé incrementar su presupuesto tecnológico en 2026, mientras que apenas el 5% contempla reducirlo. La ciberseguridad encabeza las prioridades de inversión con un 40.4%, debido al aumento de los riesgos digitales. Asimismo, el 50.9% de las organizaciones considera que las amenazas informáticas y las exigencias regulatorias representan los principales obstáculos para avanzar en su transformación digital.

Por su parte, la inteligencia artificial (IA) continúa ganando terreno en el sector empresarial peruano. Actualmente, el 21% de las organizaciones ya utiliza soluciones de IA, mientras que otro 37% planea implementarlas durante 2026. Entre las herramientas más demandadas destacan los agentes inteligentes, el análisis predictivo y la automatización de procesos. Sin embargo, el 26.3% de las compañías reconoce que la falta de profesionales especializados dificulta el desarrollo de sus proyectos tecnológicos.

Infraestructura híbrida gana terreno en las empresas peruanas

Otro factor que impulsa el crecimiento del mercado tecnológico es la modernización de la infraestructura empresarial. Según los datos presentados, el 67% de la infraestructura de las organizaciones forma parte de un modelo híbrido, que combina recursos tecnológicos locales con servicios en la nube. Basauri explicó que esta modalidad permite proteger información sensible, mantener el control de sistemas críticos y garantizar la continuidad de las operaciones, especialmente en sectores como la minería y la manufactura, donde las limitaciones de conectividad representan un desafío para la digitalización.