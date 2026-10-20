Empresa japonesa lanza colección de ropa para robots humanoides

La iniciativa busca generar mayor cercanía y familiaridad entre los robots y las personas en espacios públicos y comerciales.

La compañía japonesa GMO AI & Robotics, perteneciente al grupo GMO Internet, presentó una colección de ropa para robots humanoides en colaboración con la marca United Arrows. La iniciativa busca generar mayor cercanía y familiaridad entre los robots y las personas en espacios públicos y comerciales.

La colección incluye cuatro prendas: una chaqueta, pantalones, una camiseta y una bufanda de color naranja. Las piezas utilizan tonos claros para complementar la apariencia metálica de los robots y están diseñadas para permitir sus movimientos sin interferir con la disipación del calor.

Un video promocional muestra a uno de los robots comercializados por GMO, diseñado por la empresa china Unitree, vistiendo las prendas en una tienda de ropa. Según la compañía, la propuesta responde a la futura incorporación de robots humanoides en establecimientos comerciales e instalaciones públicas, donde su apariencia también podría influir en la interacción con las personas.

PRENDAS DISPONIBLES

Las prendas estarán disponibles a través de una página web y en tiendas temporales. Además, GMO trabaja en pruebas para evaluar el uso de robots humanoides en operaciones aeroportuarias, como la carga y descarga de equipaje, en colaboración con la aerolínea Japan Airlines (JAL).