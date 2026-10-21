¿Una selfie podría predecir la supervivencia al cáncer?

Una simple fotografía del rostro podría convertirse en una herramienta para evaluar la salud y las probabilidades de supervivencia de pacientes con cáncer. Investigadores del centro médico Mass General Brigham, en Estados Unidos, desarrollaron un sistema de inteligencia artificial (IA) capaz de identificar indicadores de envejecimiento biológico y estimar el riesgo de mortalidad mediante el análisis facial. Los resultados fueron publicados el 19 de octubre de 2026 en la revista científica The Lancet Digital Health.

El innovador modelo, denominado FAHR-Face, fue entrenado con más de 40 millones de imágenes faciales y permitió desarrollar dos herramientas complementarias. La primera, FAHR-FaceAge, calcula la edad biológica de una persona a partir de sus características faciales, mientras que FAHR-FaceSurvival analiza fotografías de pacientes oncológicos para estimar su riesgo de mortalidad. Esta tecnología podría ayudar a los especialistas a tomar decisiones sobre tratamientos personalizados.

¿Cómo puede una fotografía revelar el riesgo de mortalidad por cáncer?

Los científicos descubrieron que ambas herramientas examinan diferentes regiones del rostro para identificar señales relacionadas con el estado de salud. Mientras FAHR-FaceAge analiza principalmente los pliegues nasolabiales, la frente y las sienes, FAHR-FaceSurvival presta especial atención a la zona debajo de los ojos y alrededor del puente nasal. La combinación de ambos sistemas mejoró la capacidad de predicción en una muestra independiente de pacientes con cáncer.

Estos hallazgos podrían resultar especialmente útiles antes de aplicar tratamientos intensivos como quimioterapia, radioterapia o cirugía, debido a que permitirían complementar la evaluación de la fragilidad y la resistencia física del paciente. Sin embargo, los investigadores advierten que la inteligencia artificial todavía necesita nuevas validaciones y no puede sustituir el diagnóstico ni el criterio médico, pues sus resultados representan estimaciones estadísticas y no certezas sobre la supervivencia individual.

Tabaco y alcohol: los hábitos que aceleran el envejecimiento facial

La investigación también encontró una relación entre determinados hábitos de vida y el envejecimiento biológico reflejado en el rostro. El tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol y el uso de drogas estuvieron asociados con una apariencia facial de mayor edad. El efecto más marcado se observó entre los fumadores actuales, quienes presentaron signos de envejecimiento superiores a los de los exfumadores y las personas que nunca habían fumado.

Como parte de las siguientes etapas de investigación, los especialistas impulsan el estudio público FaceAge Research Study, que permite a los participantes subir una fotografía de su rostro y recibir un informe de investigación. La información recopilada servirá para perfeccionar los algoritmos de inteligencia artificial y evaluar su funcionamiento en poblaciones más amplias y diversas, con miras a futuras aplicaciones en la medicina personalizada.