Japón lanza misión espacial para explorar las lunas de Marte y traer muestras a la Tierra en 2031

El proyecto pretende esclarecer el origen de estos cuerpos celestes y aportar nuevos conocimientos sobre la formación del sistema solar.

Japón lanzó la misión espacial MMX, que busca explorar Fobos y Deimos, las dos lunas de Marte, y traer muestras de suelo, polvo y rocas a la Tierra en 2031. El proyecto, liderado por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), pretende esclarecer el origen de estos cuerpos celestes y aportar nuevos conocimientos sobre la formación del sistema solar.

La nave despegó desde el centro espacial de Tanegashima, en Japón. La misión cuenta con la participación de cinco agencias espaciales y contempla el despliegue de un vehículo robótico desarrollado por Francia y Alemania para explorar la superficie de Fobos, la mayor y más cercana de las dos lunas.

El explorador, denominado Idefix, estudiará el terreno durante aproximadamente 100 días para ayudar a identificar una zona adecuada para el aterrizaje de la nave principal. La operación presenta desafíos debido a la baja gravedad de Fobos y a las características irregulares de su superficie, que podrían dificultar el desplazamiento del vehículo.

Posteriormente, la nave principal intentará recolectar al menos 10 gramos de material durante una breve operación sobre Fobos. También realizará sobrevuelos de Deimos antes de emprender el regreso a la Tierra, previsto para 2031, con una cápsula que aterrizaría en el desierto australiano.

OBJETIVOS

Uno de los principales objetivos científicos es determinar cómo se formaron las lunas marcianas. Los investigadores evaluarán dos hipótesis: que surgieron de los restos de una antigua colisión entre Marte y otro cuerpo espacial, o que son asteroides capturados por la gravedad del planeta.

Las muestras permitirán realizar análisis detallados en laboratorios terrestres y podrían aportar información sobre la composición de Fobos y la historia de Marte. La misión también busca contribuir al desarrollo de futuras exploraciones robóticas y tripuladas del planeta rojo.