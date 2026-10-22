Chat GPT tendrá anunción en Perú: conoce cómo crear campañas y cuánto invertir en publicidad

La publicidad llega a una nueva etapa en el Perú. OpenAI anunció la expansión de ChatGPT Ads al mercado peruano y otros 13 países de América Latina, permitiendo que empresas y marcas promocionen sus productos y servicios dentro de la plataforma de inteligencia artificial. La iniciativa busca conectar a los anunciantes con potenciales clientes mientras realizan consultas, comparan alternativas o toman decisiones de compra.

La expansión forma parte del lanzamiento de ChatGPT Ads en 26 países adicionales, con lo que el servicio alcanza los 89 mercados a nivel mundial. En América Latina, la herramienta ya estaba disponible en Brasil y México, y ahora incorpora a Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. Según OpenAI, más de 100 mil anunciantes han publicado publicidad en ChatGPT desde el lanzamiento del servicio.

¿Cómo funcionan los anuncios de ChatGPT y quiénes podrán verlos?

A diferencia de otros formatos de publicidad digital, los anuncios de ChatGPT aparecen relacionados con el contexto de las conversaciones y los intereses de los usuarios. La compañía precisó que estarán dirigidos a personas mayores de 18 años que utilicen los planes gratuitos Free y Go. Por su parte, los suscriptores de Plus, Pro, Business, Enterprise y Education continuarán utilizando la plataforma sin publicidad. Los usuarios también podrán gestionar la personalización de los anuncios desde la configuración de ChatGPT.

¿Cómo crear anuncios en ChatGPT desde Perú y cuánto cuestan?

Las empresas interesadas en anunciar pueden acceder a OpenAI Ads mediante socios tecnológicos o a través de Ads Manager, una plataforma de autoservicio que permite diseñar campañas, establecer presupuestos y revisar resultados. Para comenzar, los anunciantes deben crear una cuenta e ingresar la dirección web del producto o servicio que desean promocionar. Con ayuda de la inteligencia artificial, podrán elaborar una propuesta publicitaria, seleccionar objetivos como clics o visualizaciones y definir una inversión. El tutorial de la plataforma recomienda comenzar con un presupuesto desde los 50 soles, aunque las configuraciones pueden modificarse según las necesidades de cada campaña.

Sobre esta expansión, Dave Dungan, responsable global de soluciones publicitarias de OpenAI, destacó la importancia del mercado latinoamericano. “América Latina es una región importante para OpenAI, con una industria publicitaria dinámica y personas que están incorporando ChatGPT a su vida cotidiana”, señaló en un comunicado. Asimismo, explicó que la llegada de ChatGPT Ads permitirá que más empresas sean descubiertas mientras los consumidores exploran ideas, comparan opciones y evalúan sus compras.