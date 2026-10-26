Apple reconoce problemas en la pantalla de su nuevo iPhone plegable y ofrece reemplazos

La compañía señaló que el problema afecta a un número reducido de unidades y recomendó a los clientes afectados contactar con el servicio técnico de AppleCare para gestionar un reemplazo.

Apple reconoció fallas en la pantalla interna de su nuevo teléfono plegable, el iPhone Duo, luego de que usuarios reportaran grietas y rayas en la zona del pliegue pocos días después de su lanzamiento. La compañía señaló que el problema afecta a un número reducido de unidades y recomendó a los clientes afectados contactar con el servicio técnico de AppleCare para gestionar un reemplazo.

Las denuncias se difundieron en redes sociales como Reddit y X, donde usuarios compartieron imágenes de los daños en la pantalla tras abrir y cerrar repetidamente el dispositivo. Sin embargo, algunos portales especializados advirtieron que ciertas imágenes virales podrían haber sido manipuladas con inteligencia artificial, por lo que pidieron cautela al evaluar el alcance de las fallas.

El equipo llegó al mercado con un precio inicial de 1.999 dólares y una pantalla que pasa de 5,4 pulgadas cuando está plegado a 7,6 pulgadas al desplegarse. La demanda inicial también habría dificultado la disponibilidad de nuevas unidades, con retrasos en las entregas y existencias limitadas en tiendas físicas.

PRECIO DE REPARACIÓN

Según el reporte, la reparación de la pantalla interna podría costar 999 dólares para quienes no cuenten con la cobertura correspondiente. Pese a las incidencias reportadas, Apple destacó la recepción positiva del dispositivo entre los primeros compradores y desarrolladores.