Instagram compite con YouTube: prueba videos horizontales de hasta 90 minutos

Instagram prepara un importante cambio en su plataforma para competir directamente con YouTube. La red social de Meta anunció que comenzó a probar una nueva función que permitirá publicar y visualizar videos horizontales de larga duración, con contenidos que podrían alcanzar hasta los 90 minutos. La iniciativa busca ampliar las posibilidades de creación y consumo audiovisual dentro de la aplicación.

La herramienta, denominada Features (Características), se encuentra en fase experimental y está disponible para un grupo seleccionado de creadores de contenido en Estados Unidos. Con esta propuesta, Instagram busca superar las limitaciones de sus formatos tradicionales y ofrecer nuevas alternativas para compartir entrevistas, pódcast y producciones audiovisuales más extensas.

INSTAGRAM APUESTA POR VIDEOS LARGOS Y NUEVAS FUNCIONES

El director de Instagram, Adam Mosseri, explicó que la compañía todavía se encuentra evaluando el funcionamiento de esta herramienta y recogiendo las opiniones de los usuarios. Asimismo, destacó que el objetivo es brindar a los creadores mayor libertad para desarrollar sus historias y conectar con las comunidades que ya han construido dentro de la plataforma.

Por su parte, la vicepresidenta de Producto de Instagram, Tessa Lyons, detalló que los usuarios podrán acceder a videos completos a partir de fragmentos publicados en Reels. De esta manera, quienes encuentren un extracto interesante de un pódcast podrán continuar viendo el contenido original sin necesidad de abandonar la aplicación.

¿INSTAGRAM BUSCA COMPETIR CON YOUTUBE Y NETFLIX?

Aunque inicialmente la función estará disponible en dispositivos móviles, Meta también contempla llevar la experiencia de visualización a Instagram para televisores. Esta estrategia apunta a fortalecer su presencia en el mercado de contenidos audiovisuales de larga duración, donde compite con plataformas como YouTube, Spotify y Netflix, además de atraer a creadores de pódcast en video y anunciantes interesados en nuevas oportunidades publicitarias.