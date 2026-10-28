¿Jarana o Halloween? Gemini te ayuda a elegir y organizar la celebración perfecta este 31 de octubre

Ante la recurrente indecisión sobre festejar Halloween o la Canción Criolla cada fin de mes, Google propone utilizar la Inteligencia Artificial y su ecosistema de herramientas digitales como asistentes personales para resolver la logística y los preparativos de las celebraciones.

De acuerdo con la información brindada por la compañía, el objetivo es emplear la tecnología para simplificar desde la elección de la temática hasta la edición del contenido audiovisual generado durante las reuniones.

Coordinación temática y gastronómica con IA

Gemini actúa como un consultor creativo para definir el concepto del evento según el perfil de los asistentes, ofreciendo alternativas que van desde dinámicas de votación en grupo hasta la propuesta de una fiesta "Criolloween". Asimismo, la plataforma genera opciones de menús basados en piqueos de comida criolla con diseños temáticos y sugiere alternativas para confeccionar disfraces sencillos de última hora a partir de prendas disponibles en el clóset.

Gestión logística y trabajo en equipo

Para la gestión de insumos y la ambientación, las herramientas integradas permiten automatizar la lista de compras en Google Keep con casillas de verificación compartidas, evitando duplicidades entre los organizadores.

En el aspecto musical y de registro, YouTube Music habilita listas de reproducción colaborativas para sumar temas criollos o pistas temáticas, mientras que Google Photos facilita la creación de álbumes compartidos con un buscador inteligente capaz de identificar imágenes mediante términos como "disfraz", "comida" o "guitarra".

Edición de contenidos en video

Finalmente, la aplicación gratuita YouTube Create ayuda a optimizar la edición de videos cortos para YouTube Shorts desde dispositivos móviles mediante el uso de tecnología avanzada. La herramienta ofrece la función de limpieza de audio impulsada por IA para eliminar ruidos molestos de fondo, la generación de subtítulos automáticos en español y la sincronización de los cortes del video al ritmo de los efectos de sonido o las pistas musicales seleccionadas.