Meta y Snap enfrentan nuevo juicio por generar adicción en los jóvenes a Instagram y Snapchat

Las redes sociales vuelven a estar bajo la lupa de la justicia estadounidense. Meta, propietaria de Instagram, y Snap, responsable de Snapchat, enfrentan un nuevo juicio civil en Los Ángeles, acusadas de diseñar aplicaciones con funciones que generarían adicción y afectarían la salud mental de sus usuarios. El proceso comenzó este miércoles con la selección del jurado y forma parte de una serie de aproximadamente 1 500 demandas contra compañías tecnológicas.

El caso involucra a dos jóvenes estadounidenses que atribuyen parte de sus problemas emocionales al uso compulsivo de estas plataformas. Una de ellas, identificada como K.D.B., de 18 años y residente de Misisipi, sostiene que su exposición prolongada a Instagram y Snapchat contribuyó a desarrollar depresión, conductas autolesivas y pensamientos suicidas. La segunda demandante, S.J., de 16 años y procedente de Illinois, asegura que comenzó a utilizar Snapchat desde muy pequeña y que determinadas características de la aplicación favorecieron una dependencia perjudicial.

¿Qué funciones de Instagram y Snapchat están bajo cuestionamiento?

Las demandas sostienen que las características potencialmente adictivas de las plataformas no son suficientemente conocidas ni comprendidas por los menores de edad y sus padres. Las denunciantes cuestionan el diseño de las aplicaciones y sus mecanismos para mantener la atención de los usuarios, en medio del creciente debate sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas frente a los riesgos para la salud mental adolescente. Aunque las acusaciones fueron presentadas por separado, el tribunal decidió reunirlas en un mismo procedimiento.

Sin embargo, el escenario judicial cambió antes del inicio del proceso. TikTok y YouTube, que también figuraban entre las empresas inicialmente demandadas, alcanzaron acuerdos con las jóvenes. Meta, por su parte, llegó a un acuerdo con la adolescente de Illinois, pero mantiene pendiente la controversia con la demandante de Misisipi, mientras Snap continúa involucrada en el litigio.

Mark Zuckerberg podría declarar en juicio contra las redes sociales

El nuevo proceso llega después de un precedente judicial relevante: en marzo, un jurado declaró responsables a Meta y Google en el caso de una joven que relacionó sus problemas de salud mental con el uso de Instagram y YouTube, y ordenó el pago de una indemnización de 6 millones de dólares. Durante las próximas semanas, se prevé que declaren figuras como Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta; Adam Mosseri, responsable de Instagram; y Evan Spiegel, director ejecutivo de Snap, en un juicio cuya evolución podría tener repercusiones sobre cientos de litigios similares en Estados Unidos.