La IA transforma las compras en Perú: consumidores ya no buscan, preguntan

La inteligencia artificial (IA) está transformando los hábitos de compra de los consumidores en el Perú, especialmente en el sector retail y el comercio electrónico. Lo que antes implicaba revisar videos, tutoriales y reseñas de productos ahora también puede resolverse mediante consultas directas a plataformas como ChatGPT y el Modo IA de Google, que permiten obtener respuestas rápidas, comparar alternativas y agilizar las decisiones de compra.

Este cambio responde a la necesidad de los compradores de encontrar información precisa sin recorrer múltiples páginas web. Según Jorge Morales Idrogo, fundador de la agencia SEO LM Marketing, una parte de los consumidores prefiere recurrir a herramientas de inteligencia artificial para filtrar opciones antes de realizar una compra. Sin embargo, estas plataformas no reemplazan la decisión del usuario, quien continúa evaluando precios, características y beneficios antes de elegir un producto.

¿Qué suelen preguntan los consumidores a la IA?

Entre las consultas más frecuentes destacan cómo utilizar determinado producto, qué tiendas cuentan con stock disponible y qué marca ofrece la mejor alternativa. Estas preguntas reflejan un consumidor que busca resolver dudas concretas para avanzar en su proceso de compra. En este escenario, las herramientas de IA funcionan como asistentes de búsqueda y comparación, capaces de organizar información y ofrecer recomendaciones que facilitan la evaluación de productos y servicios.

¿Cómo pueden las marcas aparecer en las respuestas de la IA?

Frente a esta transformación, Morales Idrogo sostiene que las empresas deben fortalecer sus estrategias de posicionamiento SEO y optimización para motores generativos (GEO). Para ello, recomienda mejorar las fichas de productos con precios actualizados, especificaciones técnicas y garantías; desarrollar guías de compra, comparativas y preguntas frecuentes; así como reforzar los criterios E-E-A-T de Google, relacionados con experiencia, conocimiento, autoridad y confianza. Estas acciones pueden contribuir a mejorar la presencia digital de las marcas y sus posibilidades de ser consideradas en las búsquedas realizadas mediante inteligencia artificial.

El especialista también destaca la importancia de monitorear las menciones de marca en plataformas de IA, analizar el tráfico procedente de estas herramientas y medir las conversiones atribuibles, cuando sea posible. Desde LM Marketing, agencia especializada en posicionamiento web, analítica digital y visibilidad en inteligencia artificial, señala que combinar SEO técnico, contenido útil, reputación de marca e información verificable permite identificar nuevas oportunidades comerciales en un mercado donde los consumidores recurren cada vez más a respuestas personalizadas para orientar sus compras.