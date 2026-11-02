¿Humanos o bots? Estudio revela quién domina X y advierte sobre un riesgo

Aunque los usuarios humanos siguen siendo mayoría en la red social X, antes conocida como Twitter, la creciente actividad de los bots en redes sociales plantea nuevos desafíos para la información digital. Una investigación publicada en 2025 en la revista científica Scientific Reports reveló que las cuentas automatizadas representaban el 21,9 % de los usuarios analizados, pero su capacidad para generar y amplificar publicaciones puede darles una influencia considerable en las conversaciones de mayor impacto mundial.

El estudio, desarrollado por las investigadoras Lynnette Hui Xian Ng y Kathleen M. Carley, de la Universidad Carnegie Mellon, examinó aproximadamente 5 mili millones de publicaciones de 200 millones de usuarios, correspondientes a siete acontecimientos ocurridos entre 2018 y 2021. Entre ellos destacan las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020 y la pandemia de COVID-19. Los resultados mostraron que el 78,1 % de las cuentas estudiadas correspondía a humanos, mientras que el porcentaje de bots llegó al 43 % durante las elecciones estadounidenses.

¿Por qué los bots pueden influir más que los humanos en X?

A pesar de ser minoría, los bots pueden publicar y compartir contenidos con mucha mayor frecuencia que las personas. Estas cuentas utilizan constantemente hashtags, menciones y republicaciones para aumentar la visibilidad de determinados mensajes. Además, los investigadores identificaron un mayor uso de expresiones ofensivas y lenguaje emocional en publicaciones automatizadas, especialmente durante procesos electorales, lo que podría contribuir a intensificar la polarización y amplificar contenidos engañosos.

Otro hallazgo preocupante está relacionado con la forma en que estas cuentas interactúan. A diferencia de lo que podría suponerse, la mayoría de las interacciones de los bots ocurre con usuarios humanos, no con otras cuentas automatizadas. Asimismo, suelen organizarse en redes donde unas pocas cuentas concentran determinados mensajes y otras se encargan de difundirlos masivamente, una dinámica que puede aumentar artificialmente la relevancia de ciertos temas.

Inteligencia artificial: el nuevo desafío para detectar bots en redes sociales

La expansión de la inteligencia artificial generativa podría complicar todavía más la identificación de cuentas automatizadas. Las investigadoras realizaron una prueba con tres modelos de lenguaje capaces de producir publicaciones similares a las humanas. Los resultados mostraron puntuaciones cercanas al umbral utilizado para detectar bots, lo que sugiere que estas tecnologías podrían dificultar su reconocimiento. Sin embargo, el experimento fue limitado y no permite establecer conclusiones definitivas. El estudio también advierte que no todos los bots son perjudiciales, pues algunos cumplen funciones útiles, como difundir alertas meteorológicas, noticias de emergencia e información durante desastres naturales.