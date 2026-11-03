Internet en el mundo alcanza cifra histórica: el 76 % de la población está conectada en 2026

El acceso a internet en el mundo alcanzó un nuevo récord en 2026. Por primera vez, más de tres cuartas partes de la población mundial utilizan la red, de acuerdo con las estadísticas publicadas este martes 3 de noviembre por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo especializado de las Naciones Unidas. El informe revela que aproximadamente 6 mil 300 millones de personas, equivalentes al 76 % de la población mundial, cuentan con acceso a este servicio.

La cifra representa un incremento frente al 74 % registrado en 2025 y confirma el crecimiento sostenido de la conectividad digital durante las últimas décadas. Sin embargo, la UIT advierte que cerca de 2 mil millones de personas todavía no utilizan internet, una situación que limita sus oportunidades de acceder a servicios educativos, empleos y herramientas tecnológicas. La secretaria general del organismo, Doreen Bogdan-Martin, alertó que permanecer desconectado en la era de la inteligencia artificial significa quedar excluido de numerosas oportunidades.

¿Cómo ha evolucionado el acceso a internet en los últimos 20 años?

El crecimiento del uso de internet ha sido significativo desde 2005, cuando apenas 1,000 millones de personas, equivalentes al 15 % de la población mundial, estaban conectadas. Según la UIT, la proporción de usuarios superó el 25 % en 2009 y alcanzó el 50 % en 2019. Actualmente, la expansión de las tecnologías digitales ha permitido que más personas utilicen plataformas de comunicación, educación y servicios en línea, aunque el avance no se produce de manera uniforme entre las distintas regiones y grupos sociales.

Brecha digital: ¿quiénes tienen menos acceso a internet?

Las estadísticas también evidencian profundas desigualdades en el acceso a internet. Mientras el 93 % de los habitantes de países de renta alta utiliza la red, esta proporción desciende al 32 % en las naciones de menores ingresos. Las diferencias también aparecen entre hombres y mujeres, con tasas de conectividad del 79 % y 74 %, respectivamente. Asimismo, el 86 % de los jóvenes de entre 15 y 24 años usa internet, frente al 74 % del resto de la población. En las zonas urbanas, la conectividad alcanza el 82 %, mientras que en las rurales llega al 63 %.

En cuanto a la infraestructura tecnológica, la UIT señala que el 97 % de la población mundial vive en zonas con cobertura móvil 3G o superior, pero las redes de última generación todavía presentan diferencias importantes. La tecnología 5G alcanza al 59 % de la población mundial, con una cobertura del 86 % en países de renta alta y apenas del 4 % en los menos desarrollados. Además, el 84 % de las personas mayores de 10 años dispone de un teléfono móvil, proporción que asciende al 95 % en las economías de ingresos altos y disminuye al 57 % en las de ingresos bajos.