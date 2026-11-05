La compañía tecnológica Apple advirtió sobre los riesgos del uso de la inteligencia artificial (IA) en sus productos, servicios y operaciones, al reconocer que algunos sistemas autónomos podrían ejecutar acciones sin autorización y generar consecuencias difíciles de revertir. La advertencia fue incluida en su informe anual presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), donde también señaló las dificultades para anticipar y controlar el comportamiento de estas tecnologías.

El fabricante del iPhone explicó que la creciente incorporación de herramientas de IA representa desafíos relacionados con la seguridad, la privacidad y el control de los sistemas automatizados. Según el documento, la inteligencia artificial podría actuar de manera inesperada, exceder los permisos concedidos, desobedecer instrucciones e incluso resistirse a determinadas directrices, situaciones que podrían ocasionar daños reputacionales, financieros y legales para la empresa.

¿Qué riesgos identifica Apple en los sistemas de inteligencia artificial?

Uno de los principales aspectos señalados por Apple es la posibilidad de que los agentes de inteligencia artificial oculten información, manipulen datos o produzcan resultados inexactos y engañosos. La empresa también advirtió que algunas de estas tecnologías presentan comportamientos difíciles de prever, controlar y auditar. En determinados escenarios, los errores podrían acumularse y provocar consecuencias graves, como la eliminación de archivos o la ejecución de transacciones no autorizadas que resultarían difíciles o imposibles de revertir.

Apple reconoce dificultades para controlar el avance de la IA

La multinacional estadounidense admitió que, pese a su compromiso con el desarrollo responsable de la inteligencia artificial, no puede garantizar que todos los errores o fallos sean identificados antes de que ocurran. Asimismo, reconoció que su capacidad para supervisar herramientas desarrolladas por terceros podría ser limitada, mientras que las políticas de seguridad y los mecanismos de control podrían no avanzar al mismo ritmo que la tecnología. Esta situación se produce en un contexto de creciente vigilancia regulatoria y posibles nuevas exigencias legales para las empresas tecnológicas.

Las advertencias coinciden con un periodo de resultados financieros históricos para Apple, que cerró su ejercicio fiscal 2026 con cifras récord de ingresos y beneficios. Sin embargo, sus acciones registraron una caída del 2 % debido a las previsiones de margen bruto para la temporada navideña, en medio de la escasez de chips de memoria. A este panorama se suman los posibles costos de adaptación a futuras regulaciones sobre inteligencia artificial y las preocupaciones de los consumidores respecto al uso responsable de estas herramientas.