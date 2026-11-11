Visita del papa León XIV: conoce las apps del celular y accesorios que debes tener a la mano

La visita del papa León XIV al Perú, del 11 al 16 de noviembre de 2026, congregará a miles de personas en Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. Durante los recorridos del papamóvil y las misas multitudinarias, los celulares serán herramientas fundamentales para comunicarse, consultar rutas y registrar imágenes. Sin embargo, la alta concentración de asistentes podría generar congestión en las redes móviles, por lo que resulta importante tomar precauciones antes de acudir a las actividades.

¿Qué aplicaciones debes descargar para evitar quedarte incomunicado?

Una de las principales recomendaciones es descargar mapas sin conexión mediante Google Maps y guardar previamente las rutas de ingreso y salida de los recintos. También se puede utilizar Waze para consultar el tránsito cuando exista conexión a internet y la aplicación del Senamhi para revisar las condiciones meteorológicas. En caso de asistir en familia, se aconseja establecer puntos de encuentro y priorizar los mensajes SMS cuando falle el servicio de datos móviles.

Asimismo, quienes necesiten presentar entradas electrónicas deberán descargarlas anticipadamente y conservar una copia en la galería de su celular. Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) coordinó con las operadoras el reforzamiento de las redes 4G y 5G en 19 sedes del país, con el objetivo de reducir las interrupciones durante las actividades del pontífice.



Batería portátil y seguridad digital

Para evitar quedarse sin comunicación, se recomienda cargar el celular al 100 % y llevar una batería externa o power bank de al menos 5,000 mAh, acompañada de un cable compatible. Activar el modo de ahorro de energía, disminuir el brillo de la pantalla y cerrar las aplicaciones innecesarias permitirá prolongar la autonomía del dispositivo. En materia de seguridad digital, es conveniente habilitar el bloqueo mediante huella o reconocimiento facial, activar la localización remota y evitar conectarse a redes wifi públicas desconocidas.

Finalmente, quienes deseen fotografiar o grabar el paso del papa León XIV pueden aprovechar las funciones de sus cámaras. Un smartphone con zoom óptico de 4 aumentos o más permitirá captar imágenes a distancia sin depender del zoom digital, mientras que un lente gran angular facilitará registrar escenarios multitudinarios. También se recomienda verificar el espacio de almacenamiento disponible, limpiar los lentes y ajustar la resolución de video antes de ingresar a los recintos religiosos. (Con información de Editora Perú).