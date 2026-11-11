Papa León XIV en Perú: ¿qué es lo que más buscan los peruanos en Google sobre su visita?

La visita del papa León XIV al Perú ha despertado un importante interés entre los ciudadanos, quienes recurren a Google para conocer los detalles de su llegada, las actividades religiosas y los lugares donde podrán verlo. Según Google Trends, las consultas relacionadas con el itinerario del sumo pontífice y la organización de los eventos registran un incremento significativo, especialmente en las regiones que concentran mayor atención por su recorrido.

¿Qué es lo que más buscan los peruanos sobre el papa León XIV?

Entre las búsquedas que más han aumentado destacan “¿A qué hora llega el papa a Perú?”, “Itinerario del papa en Perú”, “Recorrido del papa” y “Misa del papa en Lima”. También generan interés la “Vigilia de Jóvenes” y la “Estatua del papa en el Callao”. De acuerdo con Google Trends, las regiones donde se registra mayor interés por la visita papal son Lambayeque, Callao, Cusco, Ucayali y Lima.

Ante la creciente demanda de información, Google anunció que los usuarios podrán encontrar un carrusel de noticias de última hora al realizar búsquedas como “Visita del papa Perú 2026”, “Recorrido papal en vivo” o “Cierres de calles Lima”. Esta función permitirá acceder a información actualizada sobre las actividades y las restricciones de tránsito.

Google Lens y Traductor: herramientas para seguir la visita papal

Quienes no puedan asistir presencialmente a las actividades del papa León XIV en Perú también tendrán la posibilidad de seguir la cobertura digital, a través de la información de Panamericana Televisión y sus múltiples plataformas, donde los usuarios podrán acceder a información actualizada de su agenda desde el primer día de su llegada.

Asimismo, Google destacó dos herramientas que pueden facilitar la comunicación durante la visita papal. Con Google Lens, los visitantes podrán traducir carteles utilizando la cámara de sus teléfonos móviles, mientras que Google Traductor, mediante la función “Conversación”, permitirá seleccionar dos idiomas y traducir de manera alternada las intervenciones de ambas personas, facilitando el intercambio de información entre asistentes nacionales y extranjeros.