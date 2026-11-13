¡Adiós a los límites en X! Red social permite hasta 20 fotos o videos por publicación

La red social X amplió este jueves de cuatro a veinte el límite de fotografías o videos por publicación, mediante una actualización de su aplicación. La novedad permite a los usuarios reunir más contenido visual en una sola entrada y modifica una restricción que se había mantenido durante una década.

El anuncio fue realizado en la propia plataforma por Jonah Katz, líder de ingeniería móvil de X, quien presentó el cambio como una de las principales novedades de este apartado tras años sin modificaciones.

¿Qué cambia al publicar fotos y videos en X?

Con esta actualización, los usuarios pueden compartir hasta 20 archivos multimedia en una misma publicación, frente a los cuatro que admitía anteriormente Twitter, hoy X. La ampliación ofrece más espacio para desarrollar relatos visuales y agrupar fotografías o videos relacionados sin distribuirlos entre varias entradas.

El nuevo límite acerca la experiencia de la plataforma propiedad de Elon Musk a los carruseles de Instagram. Con este movimiento, X busca impulsar la expresión visual y favorecer una mayor permanencia de los usuarios dentro de una red social que nació centrada en el microblogging.

Jonah Katz muestra cómo funciona el nuevo límite

Para demostrar la capacidad de la herramienta, Katz acompañó su anuncio con una galería de veinte fotografías de paisajes y escenas de la naturaleza. El directivo celebró la implementación y recordó que, durante los últimos diez años, Twitter/X había permitido un máximo de cuatro fotos y videos por publicación.