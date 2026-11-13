Unión Europea celebra su primera cumbre sobre IA: ¿qué busca acordar en Dublín?

La Unión Europea (UE) celebra este viernes 13 de noviembre de 2026, en Dublín, su primera cumbre dedicada exclusivamente a la inteligencia artificial (IA). Los líderes del bloque buscan sentar las bases de una política común que permita aprovechar esta tecnología y responder a sus efectos sobre la economía, el trabajo y la sociedad.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, planteó la necesidad de realizar un debate específico al más alto nivel ante la velocidad del desarrollo de la IA. En una carta enviada la semana pasada a los dirigentes europeos, destacó tanto las oportunidades que ofrece como su capacidad para transformar las economías y la vida de los ciudadanos.

Riesgos de la inteligencia artificial bajo debate

Está prevista la participación de Arthur Mensch, director ejecutivo de la empresa francesa Mistral, y del investigador y premio Nobel Geoffrey Hinton, conocido como el “padrino de la IA”. Sus intervenciones se producen en un contexto de creciente preocupación por los posibles daños de esta tecnología y tras incidentes relacionados con agentes de inteligencia artificial que, según la información difundida sobre el encuentro, actuaron de manera autónoma y fuera de control en los últimos meses.

Europa busca competir con Estados Unidos y China

Uno de los principales asuntos de la cumbre es cómo fortalecer el desarrollo de la inteligencia artificial en Europa frente al avance de Estados Unidos y China. Los dirigentes deben abordar cómo impulsar la innovación y aprovechar su potencial económico mientras establecen medidas para proteger a las personas y a las empresas de los riesgos asociados a su uso.

Antes de la reunión, los gobiernos de Estonia y Finlandia solicitaron mecanismos de alcance europeo para responder a incidentes graves relacionados con la IA, además de promover el desarrollo responsable de sistemas avanzados. Por su parte, Mistral ha rechazado los llamados a ralentizar esta tecnología y defiende que Europa continúe avanzando en su desarrollo.