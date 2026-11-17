La libertad de actuar en un mundo virtual vuelve a plantear preguntas fuera de la pantalla. GTA VI, desarrollado por Rockstar Games, tiene previsto su lanzamiento mundial para el 19 de noviembre de 2026, en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Su llegada renueva el debate entre especialistas y familias sobre los videojuegos violentos, la participación del jugador en situaciones delictivas y el acceso de menores a contenidos para adultos.

Videojuegos violentos: ¿participar en la ficción cambia la conducta?

El psicólogo Tamayo, de Activa Psicología y Formación, en Madrid, sostiene que interpretar a un delincuente dentro de un videojuego no significa compartir sus valores. Aunque reconoce que tomar decisiones y provocar lo que ocurre merece atención, advierte que aprender las reglas de una ficción no implica trasladarlas automáticamente a la vida cotidiana. Según explica, el atractivo de GTA también responde a la exploración, los retos, la historia y la posibilidad de decidir en un entorno amplio.

El psicólogo y profesor de la Universidad Estatal de Ohio Brad Bushman plantea una perspectiva más crítica sobre los posibles efectos de estos contenidos en la empatía. Sin embargo, un estudio experimental publicado en Molecular Psychiatry, que evaluó a adultos que jugaron GTA V durante dos meses, no encontró cambios significativos en agresividad o empatía frente a los grupos de comparación. Ese resultado corresponde a las condiciones y población estudiadas y no permite extender sus conclusiones automáticamente a los menores.

GTA VI y menores: la exposición también llega por redes sociales

La preocupación de las familias incluye tanto el acceso al videojuego como el consumo de escenas fuera de él. Los clips cortos y las transmisiones de creadores de contenido pueden mostrar situaciones de violencia explícita a menores que nunca han jugado GTA. Por ello, las recomendaciones recogidas en el debate apuntan a configurar los controles parentales de las consolas y revisar también los contenidos disponibles en celulares y tabletas.

Tamayo propone que los padres presten atención sin recurrir al alarmismo y observen cómo el entretenimiento encaja en la rutina de sus hijos. Para el especialista, resultan más útiles el trato hacia las personas reales y la relación entre el tiempo de juego y las responsabilidades cotidianas que juzgar a alguien únicamente por las acciones de su personaje dentro de GTA. (Con informacion de EFE).