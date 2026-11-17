Akira Kurabayashi, directivo de Arika y responsable de su departamento de desarrollo de software, falleció el 14 de noviembre a los 56 años debido a una insuficiencia cardíaca, según informó la compañía japonesa. El desarrollador participó en videojuegos como Street Fighter EX, Tetris 99 y Darius Gaiden, durante una carrera de más de tres décadas en la industria.

Su trayectoria comenzó en Taito, donde fue programador principal de Darius Gaiden (1994), un título de disparos recordado por su apartado audiovisual y sus enfrentamientos contra criaturas de inspiración marina. También desempeñó esa función en Fighters’ Impact y Vertexer, antes de incorporarse a Arika.

Street Fighter EX: el salto a los escenarios poligonales

En Arika, estudio fundado en 1995 por Akira Nishitani, uno de los principales responsables de Street Fighter II, Kurabayashi participó en Street Fighter EX (1996). El proyecto trasladó la saga de lucha a una presentación poligonal y mantuvo las bases de su jugabilidad. Posteriormente, trabajó en Fighting Layer y Tetris The Grand Master (1998), una versión del clásico de puzles orientada a la velocidad y la precisión.

De la exploración de Endless Ocean a la competencia de Tetris 99

Su trabajo también abarcó propuestas de exploración submarina como Everblue, para PlayStation 2, y Endless Ocean (2007), para Wii. Esta última ofrecía una experiencia centrada en descubrir el entorno marino y tuvo continuidad con Endless Ocean 2: Aventuras bajo el mar, ampliando la variedad de géneros presentes en su trayectoria.

En años posteriores, Kurabayashi participó en Fighting EX Layer, Tetris 99 y Pac-Man 99, proyectos que incorporaron nuevas formas de competencia y juego en línea. Al comunicar su fallecimiento, Arika destacó su talento técnico y su contribución al crecimiento del estudio. La empresa anunció que organizará un acto conmemorativo de acuerdo con los deseos de su familia.