En los mercados de El Alto, agricultores que llegan de comunidades rurales para vender papa, maíz o frutas se encuentran a menudo con compradores que solo hablan español. Esa barrera llevó a Juan David Ramos Cadena, ingeniero boliviano de 30 años, a crear Luzi, una asistente de inteligencia artificial en aimara que nació en esa ciudad vecina de La Paz y que ya tiene aplicaciones en la educación y la seguridad ciudadana.

¿Cómo se incorporó el aimara a Luzi?

Ramos diseñó la estructura de la aplicación junto con otros dos ingenieros y contrató a una lingüista para incorporar el aimara tal como se habla y se escribe. Para la voz de la asistente se inspiró en las cholitas de La Paz, mientras que el nombre surgió de Lucy, que, según contó a EFE, es uno de los nombres más comunes en El Alto.

Las primeras pruebas generaron reticencia en algunas comunidades rurales, explicó Ramos. Tras recibir capacitación, los participantes comenzaron a usar la herramienta en sus actividades cotidianas. Según el censo boliviano de 2024, más de 1,5 millones de personas se identifican como aimaras en el país.

¿Dónde se usa la asistente de inteligencia artificial?

La Dirección de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de El Alto incorporó Luzi para orientar a personas que hablan aimara y necesitan información o asistencia tras un delito. En un colegio de Laja, en el departamento de La Paz, estudiantes y docentes la emplean para redactar documentos y hacer consultas en esa lengua.

La Federación de Empresarios de El Alto distinguió el emprendimiento como «revelación en tecnología 2026». Ramos trabaja para que la aplicación pueda descargarse en teléfonos Android y iOS y prevé sumar el quechua y el guaraní, otras dos lenguas indígenas de Bolivia.