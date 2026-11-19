El phishing en el Perú alcanzó los 70 millones de intentos entre setiembre de 2025 y setiembre de 2026, según el estudio Panorama de Amenazas Perú 2025/2026 de Kaspersky, presentado en la Cyber Security Week 2026. El país registró un promedio de dos intentos por habitante, por encima del promedio latinoamericano de 1,57, y se ubicó detrás de Brasil. El informe destacó la suplantación de identidad como uno de los rasgos del panorama peruano.

Cómo funciona el phishing y qué datos busca obtener

El phishing recurre a correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas o sitios web fraudulentos para hacerse pasar por una persona o entidad de confianza. El engaño busca que el usuario entregue información confidencial, como sus credenciales de acceso, o descargue un programa malicioso.

El estudio indicó que las páginas de phishing representaron el 3,76 % de los casos y que el sector gubernamental concentró el 41,87 % de los incidentes detectados. Entre las amenazas frecuentes en el país también figuraron los programas que muestran publicidad no deseada, conocidos como adware, y las herramientas que convierten los equipos en servidores proxy.

Las amenazas móviles aumentaron un 50 % en el Perú

Las amenazas en dispositivos móviles registraron el mayor crecimiento, con un alza del 50 %. Triada fue la más frecuente en esta categoría, según el reporte. En el mismo periodo, Kaspersky registró 39 millones de bloqueos de malware, equivalentes a 1,12 por habitante, con un incremento del 1 %.

El informe también reportó caídas en dos tipos de amenazas informáticas. Los ataques de ransomware, que bloquean el acceso a archivos o sistemas para exigir un rescate, disminuyeron un 30 %. Los troyanos bancarios, diseñados para robar información financiera, cayeron un 20 %.