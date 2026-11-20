TikTok lanzó este viernes 20 de noviembre dos herramientas contra los deepfakes y la desinformación generada con inteligencia artificial. La plataforma presentó las funciones durante su Foro de Seguridad e Innovación 2026, en Londres, con el objetivo de facilitar la identificación de videos creados con IA y detectar posibles suplantaciones de identidad antes de las elecciones europeas de 2027.

¿Cómo funcionan las nuevas herramientas de TikTok?

Los deepfakes son videos o audios generados o manipulados con inteligencia artificial que pueden parecer auténticos. Para ayudar a identificar estos contenidos, TikTok habilitó un verificador web gratuito en su Centro de Transparencia. Cualquier persona puede subir un video descargado de la plataforma y comprobar en segundos si fue creado con TikTok AI, incluso sin tener una cuenta.

La segunda herramienta, Likeness Detection, se activará de forma gradual y voluntaria para políticos, figuras públicas, creadores verificados y cuentas con muchos seguidores. Tras verificar su identidad, los usuarios inscritos recibirán alertas si TikTok detecta contenido que podría estar usando su imagen sin consentimiento. Desde la notificación podrán revisar y denunciar la publicación. La empresa vincula esta medida con los comicios de 2027 en países como Francia, Italia y Grecia.

TikTok amplía el control parental y prepara alertas de salud mental

Los cambios en el control parental permitirán a padres y tutores saber con qué cuentas interactúan sus hijos y con quiénes intercambian mensajes, cuyo contenido seguirá siendo privado. También podrán recibir avisos cuando los adolescentes publiquen un video y consultar quién puede verlo. En el foro, TikTok anunció además que reforzará sus medidas contra la difusión de material de abuso sexual infantil.

La plataforma también trabaja con especialistas en salud mental adolescente para desarrollar una alerta ante búsquedas repetidas sobre autolesiones o suicidio. La notificación incluirá orientación para las familias. Por otra parte, TikTok publicó una guía para docentes en su Centro de Seguridad y anunció que incorporará recursos para el aula.