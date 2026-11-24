Las empresas peruanas pueden usar agentes de inteligencia artificial (IA) para automatizar tareas repetitivas y de alto volumen en sus áreas financieras, como las conciliaciones, la facturación y la cobranza. Alberto Indacochea, director general de Salesforce en Perú, explicó que cada vez más directores financieros participan en la selección de los procesos que se automatizan, la definición de los datos a los que acceden los sistemas y la medición de su impacto en el negocio.

¿Qué tareas financieras pueden asumir los agentes de IA?

El trabajo manual sigue presente en las áreas de finanzas. Según un estudio mundial de Salesforce, el 67 % de los líderes financieros encuestados indicó que sus equipos todavía ejecutan manualmente al menos una quinta parte de sus flujos de trabajo, en muchos casos con hojas de cálculo. Entre las tareas que pueden automatizarse, Indacochea destacó el procesamiento de facturas.

La tecnología también puede apoyar el reconocimiento de ingresos y la simulación de escenarios financieros. Esta última aplicación permite estimar cómo un cambio de precios o de canales de venta afectaría las proyecciones de la empresa. El agente prepara el análisis y el equipo financiero evalúa los resultados y toma la decisión, explicó Indacochea.

Seguridad y supervisión en la automatización financiera

El estudio señala que el 46 % de los líderes financieros encuestados identifica la seguridad como el principal obstáculo para ampliar el uso de la inteligencia artificial. En la práctica, esto implica definir qué información puede consultar cada agente, registrar sus operaciones y limitar las acciones que puede ejecutar de forma autónoma.

La implementación también requiere capacitar al personal para supervisar, evaluar y auditar las tareas que realizan los agentes. Indacochea recomendó calcular el costo total de incorporar la tecnología desde el inicio y medir de forma continua el retorno de la inversión. (Con información de El Peruano).