WhatsApp comenzó a probar una función que permite enviar stickers acompañados de sonidos. Esta novedad busca ofrecer nuevas formas de expresión en los chats, mediante imágenes que pueden reproducir frases, voces o efectos al ser seleccionadas.

Para identificar estos contenidos, los usuarios deben prestar atención al símbolo de altavoz que aparece sobre el sticker. Al pulsarlo dentro de la conversación, se reproduce el audio asociado a la imagen, sin necesidad de enviar un mensaje de voz adicional.

¿En qué países está disponible la nueva función?

La herramienta todavía no ha llegado a todos los países ni está habilitada para todas las cuentas. Se han reportado usuarios con acceso en Brasil y pruebas en versiones beta de Android, por lo que su incorporación continúa siendo gradual. No hay confirmación de disponibilidad general en Perú.

Quienes todavía no encuentren esta opción deberán esperar a que WhatsApp la active en sus cuentas. Mantener la aplicación actualizada puede ayudar a recibir las novedades, aunque no garantiza el acceso inmediato a esta característica.