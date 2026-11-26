Tres organizaciones neerlandesas exigieron este jueves ante un tribunal de Ámsterdam que se adopten medidas contra las gafas inteligentes de Meta, al considerar que estos dispositivos representan un riesgo para la privacidad y la libertad de los ciudadanos.

Las entidades sostienen que permiten grabar a personas sin su consentimiento y acusan a la compañía de contribuir a la normalización de la vigilancia masiva. Asimismo, las autoridades analizan dos demandas presentadas contra la empresa tecnológica estadounidense.

Los dispositivos, desarrollados por Meta en colaboración con EssilorLuxottica, propietaria de la marca Ray-Ban, cuentan con una cámara, micrófonos y un asistente de inteligencia artificial. "Muchas víctimas han sido grabadas sin su consentimiento o incluso sin haberse dado cuenta. Nuestra sociedad democrática está en peligro cuando todo el mundo debe temer constantemente ser grabado", sostuvo el abogado de las organizaciones durante la audiencia.

¿CUÁL ES LA OPOSICIÓN DE LAS FUNDACIONES?

Las fundaciones Offlimits y The Firewall consideran que prohibir la comercialización de estas gafas es la única medida efectiva para evitar posibles abusos y garantizar el cumplimiento de las normas de privacidad. "Una multa o un acuerdo extrajudicial no cambia la forma de actuar de Meta. Incumplir la ley es su modelo de negocio", advirtieron.

Asimismo, la Asociación de Consumidores de Países Bajos no solicita directamente la prohibición de las gafas inteligentes. Su demanda busca que Meta implemente medidas adecuadas para evitar las grabaciones sin consentimiento y que deje de utilizar la información recopilada.

META RECHAZA RESPONSABILIDAD POR EL USO DE SUS DISPOSITIVOS

Por otro lado, Meta rechazó los cuestionamientos y sostuvo que no puede ser responsabilizada por el uso indebido que algunos usuarios puedan hacer de sus productos y considera que una eventual prohibición de sus gafas inteligentes sería ineficaz.