El Tamagotchi cumplió 30 años el 23 de noviembre. La recordada mascota virtual que Bandai lanzó en Japón en 1996 sigue atrayendo a quienes crecieron cuidándola y ha encontrado un nuevo lugar entre los jóvenes que la llevan colgada del bolso.

La nostalgia reúne a tres generaciones de jugadores

Taro Tsuji, director ejecutivo de Bandai y responsable de Tamagotchi, explicó que la marca llega a tres públicos: los treintañeros que conocieron el juguete original, los veinteañeros que lo descubrieron a través de la serie animada de 2008 y los niños. Tsuji atribuyó parte del renovado interés al auge de la moda retro, que volvió a poner en circulación el dispositivo en forma de huevo y con tres botones.

En el barrio tokiota de Harajuku, Valerie, una austriaca treintañera, contó que el pasado 22 de noviembre, fecha del aniversario de este juguete, la animó a comprar el Tamagotchi que había querido de niña. Para ella, el juguete despierta recuerdos similares a los de otros clásicos de los noventa, como Furby y Polly Pocket.

De los bolsos a los anillos jugables

El regreso de la moda de los 2000 ha convertido al Tamagotchi en un accesorio para colgar del bolso, según Tsuji. Bandai busca ampliar ese uso con los Tamagotchi Ring, unos anillos que permiten jugar y cuyo lanzamiento está previsto a partir de febrero de 2027.

El juguete se inspiró en la costumbre japonesa de recolectar insectos y cuidarlos en recipientes, una práctica que Bandai trasladó a una pantalla de cristal líquido. Con los años, distintos modelos incorporaron infrarrojos, pantallas a color y conexión Wi-Fi. La marca también ha buscado llegar a los niños mediante una colaboración con Roblox, que les permite llevar sus avatares al mundo de Tamagotchi.